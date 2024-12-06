Erzurum\'da Terör Propagandası Yapan 10 Kişiye İşlem

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Erzurum'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Aynı dönemde yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandığı bildirildi. - ERZURUM