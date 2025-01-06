Erzurum\'da Terör ve Bahis Operasyonu

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Erzurum'da jandarma terör ve yasa dışı bahise yönelik operasyonlar yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahısla ilgili adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. - ERZURUM