Erzurum'da Terör ve Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da Terör ve Bahis Operasyonu

Erzurum\'da Terör ve Bahis Operasyonu

Jandarma, terör propagandası yapan 20 kişi hakkında işlem yaptı, 376 yasa dışı bahis sitesi belirlendi.

06.01.2025 09:40
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Erzurum'da jandarma terör ve yasa dışı bahise yönelik operasyonlar yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahısla ilgili adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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