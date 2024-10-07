Erzurum'da Terörle Mücadele Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Terörle Mücadele Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

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Erzurum'da düzenlenen kursu tamamlayan personel sertifikalarını aldı.

07.10.2024 19:30
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Zorlu eğitimden başarıyla çıktılar, hedefleri 12'den vurdular

ERZURUM - Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personele "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlenmiştir. "Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin "Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır." denildi.

Erzurum\'da Terörle Mücadele Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Terörle Mücadele Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Terörle Mücadele Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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