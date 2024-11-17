Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Erzurum-Artvin karayolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

17.11.2024 14:01
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Yayla yolu yine can aldı: Tır şarampole yuvarlandı, araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çekirdek yüklü tır, Erzurum-Artvin karayoluna inerken viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Azerbaycan plakalı tırın sürücüsünün kimliği ve yaşı henüz belirlenemedi. Kazada tır, şarampole yuvarlanarak ters döndü ve içerisindeki yük çevreye yayıldı.

Bu bölgede meydana gelen trafik kazaları son bir yıl içinde onlarca can aldı veya birçok sürücünün yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için acilen bu noktaya bir tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Yetkililere, trafik güvenliği açısından bölgedeki yol şartlarını gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Erzurum\'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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