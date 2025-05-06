Erzurum'da Trafik Denetimi: 23 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Erzurum'da Trafik Denetimi: 23 Bin Araç Kontrol Edildi

Erzurum\'da Trafik Denetimi: 23 Bin Araç Kontrol Edildi

Erzurum'da Nisan ayında 23 bin 148 araç denetlendi, 176 araç trafikten men edildi.

06.05.2025 11:27
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Erzurum'da jandarma ekipleri Nisan ayı içinde 23 bin 148 araç üzerinde kontrol yaptı, 176 araç trafikten men edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 23 bin 148 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 8 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 34 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 195 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 60 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 89 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 176 araç trafikten men edilirken, 8 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Erzurum Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Trafik Denetimi: 23 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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