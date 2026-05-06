Erzurum\'da Trafik Kazalarında Artış

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde, 2026 yılının Nisan ayında 112 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Nisan ayında 112 yaralamalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde 210 maddi hasarlı kazada 2 ölü ve 187 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 4 ayında ise toplamda 417 yaralamalı kaza gerçekleşirken bin 107 maddi hasarlı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 718 yaralı oldu. - ERZURUM