Erzurum\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Erzurum- Artvin karayolu Oltu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir tır ile bir panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yan yatarken, olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 yaralı 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü geçiş sağlandı. Görgü tanıkları, kazanın aşırı hız ve yolun keskin virajlarında kontrol kaybı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Bölgede sık sık yaşanan kazalar nedeniyle sürücüler ve çevre halkı, yetkililerden yol güvenliği konusunda acil önlemler alınmasını talep ediyor. Özellikle kış aylarında kaygan zemin ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bu noktanın daha da tehlikeli hale geldiği vurgulanıyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - ERZURUM