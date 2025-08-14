Erzurum\'da Trafik Kazası: Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Erzurum'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.
Erzurum - Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi meydana gelen trafik kazasında Gülseda Onay (18) hayatını kaybedenken aracı kullandığı belirtilen Uzman Çavuş Nasuh Akçura ağır yaralanmıştı.
Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın (26) cenazesi bugün memleketi Antalya'ya gönderilecek. - ERZURUM
