Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonucu; 114 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 12 gram esrar, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 7 adet cep telefonu ve 1 adet 120 GB SSD kart ele geçirildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir." - ERZURUM
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