Erzurum'da Yangın: 15 Ahır ve Ev Hasar Gördü - Son Dakika
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Erzurum'da Yangın: 15 Ahır ve Ev Hasar Gördü

Erzurum\'da Yangın: 15 Ahır ve Ev Hasar Gördü

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Duruköy Mahallesi'nde çıkan yangında 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Vali Çiftçi, yangının zamanında kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını belirtti.

27.01.2025 12:12  Güncelleme: 12:16
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Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Duruköy Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında toplam 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İspir ilçemize bağlı Duruköy Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına ivedilikle müdahale ettiklerini, söndürme çalışmalarının tamamlandığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Vali Çiftçi, "Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlarımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre toplam 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yangın haberinin alınmasıyla beraber İtfaiye ekiplerimiz, İspir Kaymakamlığımız ve İspir Belediyemizin yanı sıra AFAD ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye gelerek çalışmalara katıldılar. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu tür hadiseler yaşatmasın" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Yangın: 15 Ahır ve Ev Hasar Gördü - Son Dakika

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