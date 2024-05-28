Erzurum\'da yapılan operasyonda 3 tabanca ele geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahısla beraber 3 adet tabanca ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sorumluluk alanında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; İ.D. (44) isimli şahsın yapılan ev aramasında 3 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 68 adet çeşitli ebatlarda Fişek ele geçirilmiş, 23.05.2024 günü şüpheli İ.D. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek adli makamlarda tutuklanmıştır." denildi. - ERZURUM