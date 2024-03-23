Erzurum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 48 araç karıştığı 17 ayrı kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 48 araç karıştığı 17 ayrı kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı

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Erzurum'da iftar saatinden sonra başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma, birçok trafik kazasına neden oldu. Erzurum-Çat Karayolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanırken, kaza sonrası gelen ambulans da kaza yaptı. Polis ekipleri yolları trafiğe kapatırken, 48 aracın karıştığı 17 ayrı kaza sonucunda toplamda 12 kişi yaralandı.

23.03.2024 03:36  Güncelleme: 03:37
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Erzurum'da buzlanma ve kar yağışı kazalara neden oldu

48 aracın karıştığı 17 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da iftar saatinden sonra başlayan ve etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası buzlanan yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, beraberinde kazaları getirdi. Erzurum- Çat Karayolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında onlarca araç hasar görürken 9 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar için gelen ambulans da kaza yaptı. Polis ekipleri Şehir hastanesine çıkan yolları trafiğe kapatırken tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Erzurum\'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 48 araç karıştığı 17 ayrı kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Çat, Hava Durumu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 48 araç karıştığı 17 ayrı kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 48 araç karıştığı 17 ayrı kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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