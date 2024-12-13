Erzurum'dan 450 Öğrenciye Kış Yardımı - Son Dakika
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Erzurum'dan 450 Öğrenciye Kış Yardımı

Erzurum\'dan 450 Öğrenciye Kış Yardımı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 450 öğrenciye mont ve bot hediye ederek kış yardımında bulundu.

13.12.2024 09:43
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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 450 öğrenciye mont ve bot hediye etti

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Mülhak Pervizzade Mehmet Efendi, Kırmacızade Mehmet Efendi, Gümrük Emini İsmailağa, Cennetzade Esseyyid Abdullah ve Elhac Süleymanağa vakıflarıyla bir araya gelerek, hayır şartları doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul öğrenimine devam eden çocuklara kışlık kaban ve bot yardımı yaptı, minik yüreklerde buluştu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu vakıflar, vakıf medeniyetinin derin köklerinden gelen yardımseverlik anlayışını yaşatarak, toplumumuzun en değerli varlıkları olan çocuklarımıza destek olmaktadır. "Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak" prensibiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığımız kıyafet alışveriş çekleri ile onların tebessümlerine vesile oluyor, mutluluklarını paylaşıyoruz. Yardımları gerçekleştirirken, yanlarında olmanın verdiği manevi huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz" denildi.

Açıklamada daha sonra şu ifadeler kullanıldı, "Soğuk kış günlerinde, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatan Bölge Müdürlüğü personelimize ve Vakıf Hayır Gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bizler, paylaştıkça daha da güçleniyor, birlik ve beraberlik içinde yarınlara umutla bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi, bugün de çocuklarımızın minik yüreklerine dokunarak, onların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz. Bu sayede, kardeşlik duygularını pekiştirerek, vakıf medeniyetinin mirasını geleceğe taşıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'dan 450 Öğrenciye Kış Yardımı - Son Dakika

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