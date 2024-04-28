Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy Terfi Ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Atandı - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy Terfi Ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Atandı

Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy Terfi Ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Atandı

Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy, başarılı hizmetlerinin ardından Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atandı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ersoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

28.04.2024 10:08
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Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy, terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde başarılı hizmetlerde bulunan ve teşkilat içinde sevilen bir isim olan Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy, terfi sevincini yaşadı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Müdürlük kadrosunda görev yapmakta iken 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy'a rütbesini takarak yeni görev yerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy Terfi Ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Ersoy Terfi Ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına Atandı - Son Dakika
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