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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Teleskopik Cop Eğitimi - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Teleskopik Cop Eğitimi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, toplumsal olaylarda hareket tarzı ve teleskopik cop kullanımı konusunda görevli personele eğitim verdi. Eğitim kapsamında 10 dönemde toplam 362 personel teleskopik cop temel eğitimi aldı.

14.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:45
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Polislere teleskopik cop eğitimi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personele toplumsal olaylarda hareket tarzı ve teleskopik cop temel eğitim kursu verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eğitim Şube Müdürlüğümüzce Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan sahada suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla Eylül-Kasım 2023 dönemleri kapsayan 10 dönem halinde toplam 362 personelimize teleskopik cop temel eğitim kursu düzenlenmiştir." denildi.

Emniyette özellikle sahada çalışan polis ve bekçilere önce teorik olarak verilen eğitim daha sonra uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı, gösterildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nde Teleskopik Cop Eğitimi
Kaynak: İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Teleskopik Cop Eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Teleskopik Cop Eğitimi - Son Dakika
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