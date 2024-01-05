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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusu sonucunda, mevcutlu getirilecek yabancı şahıs olduğu tespit edilen Ö.S.E. isimli şahıs, Havuzbaşı Göç İdaresi Mobil Araç'a teslim edildi. Polis ekipleri, il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerin devam ettiğini ve şüphelilerin mobil merkeze getirildiğini belirtti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor
05.01.2024 - 17:04,
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerce Mumcu Caddesi'nde GBT sorgusu yapılan yabancı uyruklu Ö.S.E. (27), 'İl Göç İdaresine mevcutlu getirilecek yabancı şahıs' şerhinin görülmesi üzerine gerekli işlemler için Havuzbaşı Göç İdaresi Mobil Araç'a teslim edildi.

Polis ekiplerinin il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerinin devam ettiği ve şüphelilerin kontrollerinin yapılmak üzere mobil merkeze getirildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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