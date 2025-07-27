Erzurum Hınıs\'ta Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Hınıs ilçesi Ketenci Mahallesi'nden çıkan ot yangını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hınıs İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler çıkan yangının çevreye yayılmaması için canla başla mücadele etti.

Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma açıldı. - ERZURUM