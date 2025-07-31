Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda bulanan bir evde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Kuşlu bölgesinde köye ait ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ilçeden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz sevk edildi. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum İspir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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