Erzurum İtfaiyesi, Hatay\'daki Yangınlara Destek İçin Gönderildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hatay'daki yangınları söndürmek için canla başla çalışan itfaiye erlerinin görüntülerini paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Hatay'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek için 3 araç ve 10 personel bölgeye gönderilmişti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duygu yüklü paylaşımda, "Ekiplerimiz Hatay orman yangınında canla başla çalışmakta. Rabbim tüm itfaiyecilerimizin yardımcısı olsun. Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine" denildi. - ERZURUM