Erzurum Oltu'da Polis Vatandaşları Uyarıyor - Son Dakika
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Erzurum Oltu'da Polis Vatandaşları Uyarıyor

Erzurum Oltu\'da Polis Vatandaşları Uyarıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkında bilgilendirme yaparak mağduriyet yaşanmaması için önlemler alınması konusunda uyarılarda bulundu.

20.05.2024 09:42
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis vatandaşları başta dolandırıcılar olmak üzere asayiş konularında uyarmak için broşür dağıttı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından, Oltu ilçe pazar alanında vatandaşlara ve esnaflara yönelik dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık konuları hakkında el broşürleri dağıtılarak herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Oltu'da Polis Vatandaşları Uyarıyor - Son Dakika

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