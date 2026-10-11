Erzurum Oltu\'da tır dorsesini saran alevler sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Erzurum Oltu'da tır dorsesini saran alevler sürücülere korku dolu anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, dorse kısa sürede alev topuna dönerken sürücülere korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında güvenlik güçleri inceleme başlattı.
Erzurum'da bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Dorse kısa sürede alev topuna dönüştü.
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Kara yolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler, aracın her yanını sardı. O anlar kara yolunda seyahat eden araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Yolda geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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