Erzurum Polisi 825,93 Gram Metamfetamin Ele Geçirdi - Son Dakika
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Erzurum Polisi 825,93 Gram Metamfetamin Ele Geçirdi

Erzurum Polisi 825,93 Gram Metamfetamin Ele Geçirdi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Erzurum merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda A.K. isimli şahıstan 825,93 gram metamfetamin maddesi ve 10 bin 215 TL para ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

23.02.2024 14:06
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Erzurum polisi yaptığı operasyonda 825,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik Erzurum merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde A.K. (30) isimli şahısdan yapılan arama işlemlerinde 825,93 gram metamfetamin maddesi ve 10 bin 215 TL para ele geçirildi. . Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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