Erzurum Polisi Kasım Denetiminde 147 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
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Erzurum Polisi Kasım Denetiminde 147 Bin Şahıs Sorgulandı

Erzurum Polisi Kasım Denetiminde 147 Bin Şahıs Sorgulandı

Erzurum'da Kasım ayında yapılan denetimlerde 147 bin şahıs ve 26 bin araç sorgulandı.

04.12.2024 17:17
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Erzurum polisi Kasım ayı içinde yaptığı denetimlerde 147 bin 741 şahıs ve 26 bin 119 aracı sorguladı.

1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 147 bin 741 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 26 bin 119 araç denetlendi. Umuma açık 713 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 554, metruk binalarda bin 359 denetim gerçekleştirildi. 753 araca cezai işlem uygulandı. 170 kişi bakayadan ve aranan 204 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 75 narkotik madde operasyonunda 76632,93 gram narkotik madde ele geçirildi. 15'i kurusıkı, 15 tabanca, 15 av tüfeği, 386 fişek ve 220 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Narkotik, erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Polisi Kasım Denetiminde 147 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika

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