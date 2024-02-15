Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan onlarca araç, ekiplerin uzun uğraşları sonucu öğle saatlerinde yollarına devam edebildi. Vatandaşlar, Palandöken geçidinde bir tünel yapılmasını isteyerek her kış döneminde benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti.

15.02.2024 15:17
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Erzurum- Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinden sabah saatlerinde mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan onlarca araç ekiplerin yolu açmasıyla öğle saatlerinde yollarına devam edebildi. Palandöken geçidinde bir an önce tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar her kış döneminde bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı - Son Dakika
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