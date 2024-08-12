Erzurum'un Horasan ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü - Son Dakika
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Erzurum'un Horasan ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü

Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde evler ve ahırlar su altında kaldı, ekili araziler zarar gördü.

12.08.2024 09:42
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Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde evler ve ahırlar su altında kaldı, ekili araziler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Horasan'a bağlı İğdeli ve Hacıhalil Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları oluştu.

Sel nedeniyle iki mahallede de ekili araziler zarar görürken bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'un Horasan ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü - Son Dakika

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