Erzurum'un İspir ilçesinde husumetli gruplar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Erzurum'un İspir ilçesinde husumetli gruplar arasında kavga çıktı

Erzurum\'un İspir ilçesinde husumetli gruplar arasında kavga çıktı

Erzurum'un İspir ilçesinde, Bayburt ve Yusufeli'den gelen iki grup arasında önceden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle kontrol altına alınan kavga, polis merkezinde devam etti. İlçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

25.04.2024 13:38
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Erzurum'un İspir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine cenaze için Bayburt ve Yusufeli'den geldikleri öğrenilen iki grup arasında aralarında önceden devam eden husumet nedeniyle tartışma yaşandı. İlçe meydanında karşılaşan grup bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kavga eden grup polis ve jandarmanın müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Polis merkezine götürülen taraflar kavgalarına burada da devam etti. Pazaryolu'ndan gelen jandarma ve polis takviyesi ile ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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