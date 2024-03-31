Erzurum\'un Uzundere ilçesinde oy sayımı sırasında kavga çıktı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde oy sayımı sırasında belediye başkan adaylarının taraftarları arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesi merkezinde oy sayımı devam ederken iki belediye başkan adayının taraftarı olan gruplar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya polis müdahale etti. Kavga sırasında silah sesleri duyulurken, bazı vatandaşların yaralandığı ve il merkezinden ilçeye takviye polis ekipleri gönderildiği öğrenildi. - ERZURUM