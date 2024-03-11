Erzurum Valisi'nden dilenci uyarısı: "İhtiyacı olan bizlere gelsin"
"Erzurum'da 2023 ve 2024 yılının ocak ve şubat ayları karşılaştırıldığında "dolandırıcılık" olayları yüzde 137 arttı"
ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dilencilere ve vatandaşların duygularını istismar etmek isteyen şahıslara asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İhtiyacı olanlar; Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına başvursunlar, dilencilik yapmasınlar." dedi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen asayiş toplantısına başkanlık yaptı. Erzurum'daki genel asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya Erzurum Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer güvenlik yöneticileri katıldı.
"Ramazan'da dilencilere geçit vermeyeceğiz"
Ramazan Ayı'nın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Lütfen maddi açıdan zorluk yaşayan, ihtiyaç içinde olan insanlarımızı zekatlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla destekleyelim, onlara yardımcı olalım. Hz. Peygamberimizin tabiriyle, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu müstesna günlerde fakir fukarayı, garip gurebayı daha fazla gözetelim, Ramazan sevincini onlara da yaşatalım. Biz Valilik ve Kaymakamlıklar olarak Ramazan Ayında ayni ve nakdi yardımları arttıracağız. Tüm topluma çağrıda bulunuyorum: Lütfen civarınızda tanıdığınız, bildiğiniz ihtiyaç sahibi kişileri bizlere bildiriniz, kimse Ramazan'da aç ve açıkta kalmasın. Ramazan ayı münasebetiyle saygıdeğer halkımızın merhamet duygularını istismar etmek isteyen dilencilere fırsat vermeyeceğimizi buradan duyurmak isterim. İhtiyacı olanlar; Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına başvursunlar, dilencilik yapmasınlar. Bu hususta önceden beri sergilediğimiz duruşun değişmeyeceğini tekrar hatırlatmak isterim. Yine Ramazan Ayının başlamasıyla gıda ihtiyacının arttığını, çarşıda, pazarda bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Toplu gıda üretim yerlerinde, marketlerde, fırınlarda, kasaplarda gıda denetimlerini arttıracağız." diye konuştu.
"Dolandırıcılara itibar etmeyin"
2023 ve 2024 yılının ocak ve şubat ayları asayiş oranlarına göz attığımızda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda "dolandırıcılık" olaylarının yüzde 137 arttığını tespit ettiklerini belirten Vali Mustafa Çiftçi, sözlerini şöyle devam ettirdi "Özellikle sosyal medya veya telefon üzerinden gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" olaylarında ilimizde ve ülke genelinde bir artış söz konusu. Halkımızı uyarıyorum: Lütfen bu tür kişilere itibar etmeyiniz, kanmayınız, kimseye para göndermeyiniz. Polis, savcı, asker sizden telefonla para talep etmez, bankaya gitmenizi istemez. Öte yandan; Kaçakçılık ve organize suçlar, Uyuşturucuyla mücadele, Düzensiz göç hareketleri ve Terörle mücadele konularında, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız tüm birimleriyle etkili bir mücadele yürütmektedir. Gayemiz; daha huzurlu, daha güvenli bir Erzurum'dur. Bu konuda hem Emniyetimiz hem Jandarmamız bütün ihbar ve şikayetleri değerlendirmekte, emniyet ve asayişin maksimum seviyede olması için gayretle çalışmaktadır."
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