Erzurum Yakutiye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Yakutiye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Yakutiye\'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, Hilalkent semtindeki itfaiye binası önünde aydınlatma direğine çarparak 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hilalkent semtindeki itfaiye binası önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde ağır hasar oluştu.

Kazayı gören itfaiye personeli ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın sürücü ile yanındaki kadın yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
Yakutiye3. SayfaİtfaiyeErzurumGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
14:01
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:26:00. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Yakutiye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android