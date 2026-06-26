Eş Zamanlı Operasyon: 841 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eş Zamanlı Operasyon: 841 Şüpheli Yakalandı

26.06.2026 09:10
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Adalet Bakanı Gürlek, ülke genelinde 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde; milletin huzurunu, çocukların ve gençlerin geleceğini, esnafın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası, devletimizin en temel önceliklerinden biridir.

Pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekün, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız süratle harekete geçmiş; emniyet ve jandarma birimlerimizle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Bu kapsamda; 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Bu tablo; devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir.

Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini; yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.

Yayımlanan genelgenin gereğini büyük bir hızla yerine getiren, bu kapsamlı operasyonları güçlü bir uyumla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Cumhuriyet savcılarımıza ve sahadaki kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde Milli Güvenlik Kurulumuzda ortaya konulan irade ve devletimizin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla, kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eş Zamanlı Operasyon: 841 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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