Esad Rejimi Terk Edilen Tanklarla Gündeme Geldi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı onlarca tank, otoyolda terk edilmiş halde görüntülendi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin ilerleyişini engellemek amacıyla aldığı önlemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Muhaliflerin rejime karşı başlattığı operasyonu engelleyemeyen devrik lider Esad'ın tankları ülkenin dört bir yanında sergileniyor. Esad'ın muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı çok sayıda tank ve zırhlı araç, otoyolda terk edilmiş halde havadan görüntülendi. Kamera görüntülerinde kontrol noktalarındaki cepheye yerleştirilen tankların sınır hatlarında ilerlemeyi durduracak şekilde konuşlandırılması dikkat çekti.

Bazı tanklar çevrede yaşayan çocukların oyun alanına dönüşürken, halk da zaman zaman otoyolda araçlarını durdurup rejimden geriye kalan tanklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. - ŞAM