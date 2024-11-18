Esenboğa'da Uçuş Gecikmesi Krize Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenboğa'da Uçuş Gecikmesi Krize Dönüştü

Esenboğa\'da Uçuş Gecikmesi Krize Dönüştü

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ordu-Giresun seferinin gecikmesi yolcular arasında gerginlik yarattı.

18.11.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Ordu- Giresun seferini yapması planlanan A Jet Havayollarına ait 00.05 uçağının gecikmesi gerginliğe yol açtı. Uçuşa dakikalar kala uçuş kapısının 302'den 111'e değiştirilmesiyle başlayan süreç, ardından yapılan rötar duyurusuyla kriz boyutuna ulaştı.

Hava şartları gerekçesiyle uçuşun 3 saat 40 dakika gecikeceği bildirildi. Ancak yolcular, Ordu-Giresun Havalimanı'nda herhangi bir olumsuz hava durumu olmadığını öğrendiklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Yolcular, yaşanan gecikmenin gerçek nedenini sorgularken, havalimanı çalışanlarıyla aralarında tartışmalar çıktı.

Rötar süresince havalimanında bekleyen yolcular, özellikle çocuklarıyla seyahat edenlerin zor durumda kaldığını ifade ederek yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti. Ancak bu taleplerine olumlu bir yanıt alamadıklarını söyleyen yolcular, A Jet Havayolları yetkilileriyle görüşme isteklerini dile getirdiler.

"Pilot yok" iddiası

Tartışmalar sırasında, uçuşun gecikme sebebinin hava şartlarından ziyade uçuşu gerçekleştirecek pilotun bulunmaması olduğu iddia edildi. Yolcular, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Olayın büyümesi üzerine bir havalimanı görevlisi, operasyonel nedenlerle gecikme yaşandığını ve yolculara su ikram edileceğini açıkladı. Görevli ayrıca, ilerleyen saatlerde yolcu haklarına dair bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki Ordu-Giresun yolcuları ile havalimanı çalışanları arasındaki gergin bekleyiş sürüyor. Yolcular, durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Yerel Haberler, Havacılık, 3-sayfa, giresun, Ulaşım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenboğa'da Uçuş Gecikmesi Krize Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Esenboğa'da Uçuş Gecikmesi Krize Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.