Esenler'de yasadışı bahis operasyonu: 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de yasadışı bahis operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esenler'de faaliyet gösteren Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları aklamak için banka hesapları ve kripto para borsalarını kullandıkları tespit edildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise para, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

14.05.2024 16:14
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Esenler'de yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlandı. Genişletilen soruşturma kapsamında 20 ofis adresi belirlendi. Adreslere bugün düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de yasadışı bahis operasyonu: 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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