Esenler'de Çocukların Kediye ve Kadına Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de Çocukların Kediye ve Kadına Saldırısı

12.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de iki çocuk bıçakla kediye zarar verip, uyarılan kadının üzerine yürüdü.

Esenler'de iki çocuk ellerindeki bıçakla önce kediye zarar verdi ardından kendilerini uyaran genç kadının üzerine yürüdü. Bir aracın lastiğine de zarar vermeye çalışan çocuklar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaşları küçük iki çocuk, çöp konteynerinin yanındaki kediyi sevmek bahanesiyle yanına yaklaştı. Çocuklardan biri, kısa süre sonra kediye elindeki bıçakla zarar verdi. Olayı fark eden genç esnaf kadın ise çocukları uyardı. Ancak çocuklar bıçak çekerek kadının üzerine yürüdü. Çocukların çevreye tehlike saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların tekme attıkları kediye kesici aletle kediye zarar verdiği, olayı fark eden kadının da üzerine bıçakla yürüdüğü anlar yer aldı. İki çocuğun ardından bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Çocukların Kediye ve Kadına Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:51:40. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler'de Çocukların Kediye ve Kadına Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.