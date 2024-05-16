Esenler'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı

Esenler'de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.05.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri dün Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendikleri araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca aralarında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Birçok araca maddi zarar vererek kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Tuna Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan N.G. isimli kaçan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında "hırsızlık", "kastan yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "işyerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "polisin dur ihtarına uymama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
08:08 Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun sağlık durumu nasıl Yardımcısı Taraba’dan açıklama var Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement