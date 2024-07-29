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Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenler ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde kahvehanede oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga eden grup bir süre sonra dağıldı. Akşam saatlerinde hırsını alamayan bir grup, kahvehaneye gelerek silahlı saldırı düzenledi. Silahtan çıkan mermiler dükkanın camlarına zarar verirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.