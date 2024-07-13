Esenler'de Otomobil Minibüse Çarptı, Yaya Yaralandı

3.Sayfa

İstanbul'un Esenler ilçesinde sürücünün kontrölünden çıkan otomobil, önce karşı şeritteki minibüse, ardından kaldırıma çıkarak yayaya çarptı. Kazada yaya hafif yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DMN 080 plakalı aracın kadın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yönden gelen 34 AJF 44 plakalı minibüse çarpan otomobil, ardından kaldırıma çıkarak bir yayaya çarptı. Kazada Y.T. isimli yaya hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL