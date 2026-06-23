Esenler'de Pencereden Düşen Adam Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'un Esenler ilçesinde eşiyle tartışan adam polisten kaçmak isterken evinin penceresinden aşağıya düştü. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken hakkında adli işlem başlatıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden adam evinin penceresinden kaçmak istersen dengesini kaybederek 2'nci kattan aşağıya düştü. Yere düşen adam olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olay sonrası yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL