Esenler'de pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması olayında sahibi ve gezdiren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenler'de pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması olayında sahibi ve gezdiren şahıs gözaltına alındı

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Köpek, kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı ve köpeğin sahibi ile olay sırasında gezdiren şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

10.06.2024 22:05
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Esenler'de kediye saldırarak parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi ve olay sırasında gezdiren şahıs gözaltına alındı.

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırmıştı. Dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalışmıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; pitbullun sahibinin 54 yaşındaki S.K. isimli şahıs olduğu fakat 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. (22) isimli kişi olduğu tespit edildi. U.Ü. ve S.K. isimli şahıslar 10 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, kedi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması olayında sahibi ve gezdiren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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