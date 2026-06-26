Esenler'de Sahte Plaka Baskını - Son Dakika
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Esenler'de Sahte Plaka Baskını

Esenler\'de Sahte Plaka Baskını
26.06.2026 13:02
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İstanbul Esenler'de sahte plaka basan 4 kişi gözaltına alındı; uyuşturucu ve makineler ele geçirildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde makinelerle sahte plaka basımı yapılan bir adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 5 plaka pres ve mühür ile birlikte boyama makinaları, 87 adet basılmış app plaka, 238 adet boş plaka, 500 adet harf ve rakam kalıbı, ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yeni bir çalışma yapıldı. Esenler ilçesinde 24 Haziran'da gerçekleştirilen çalışmaların ardından narkotik madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.C. isimli yaşı küçük şahıs ile birlikte S.F.Ç., M.K. ve M.İ. isimli şahıslar yakalandı. Adreste gerçekleştirilen incelemelerde şüphelilerin makinelerle sahte plaka basımı yaptıkları belirlendi. Yapılan aramalarda ise; 36 gram marihuana, 66 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet plaka pres ve mühür ile birlikte boyama makinaları, 87 adet basılmış app plaka, 238 adet boş plaka, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 14 bin 605 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin M.C. ve M.İ. "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.F.Ç. ve M.K. isimli şahısların Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Esenler, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Sahte Plaka Baskını - Son Dakika

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