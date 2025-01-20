Esenler'de Trajik Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de Trajik Motosiklet Kazası

Esenler\'de Trajik Motosiklet Kazası

Azerbaycan uyruklu motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışarak hayatını kaybetti.

20.01.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de yol ayrımı girişinde önce otomobille çarpışan ardından bariyerlere vurarak metrelerce sürüklenen Azerbaycan uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.45'te Esenler otogarı istikameti Atışalanı yol ayrımı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Nurullah D. (25) idaresindeki 44 KD 836 plakalı Fiat marka otomobil ile Sarvan A. (35) idaresindeki 34 BK 1250 plakalı BMW marka motosiklet dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet önce bariyerlere çarptı ardından metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrelerce sürüklenen Azerbaycan uyruklu motosiklet sürücü Sarvan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan motosiklet sürücüsünün yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine koştu. Sarvan A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet Nurullah D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sonucu hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kapatılan şerit tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, Esenler, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Trajik Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de Trajik Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.