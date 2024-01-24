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Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Menderes ve Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda marihuana, reçeteli tabletler, ruhsatsız tabancalar, tüfek şarjörleri, av fişekleri, hassas teraziler ve nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

24.01.2024 - 11:40,
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Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Menderes ve Fatih Mahallesi'nde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şahısların ikamet ve iş yeri adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün Menderes ve Fatih Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.K.A. ve B.A. kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 556 gram marihuana, 10 adet kırmızı reçeteli tablet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek şarjörü ile 4 adet tabanca şarjörü, 11 adet av fişeği ile 4 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ve 50 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şahıslardan B.A., serbest bırakılırken H.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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