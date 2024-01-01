 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenler'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı

İstanbul Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen kazada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil park halindeki tırın altına girdi. Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

01.01.2024 - 07:33,  Güncelleme: 07:35
Abone Ol

Esenler'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı

İSTANBUL - Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen kazada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil park halindeki tırın altına girdi. Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ufuk Kaplan adlı sürücünün kullandığı ve süratli bir şekilde seyreden 34 PE 7523 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 66 ACC 608 plakalı tırın altına girdi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, tırın altında kalan otomobili fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sedye yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tırın altında sıkışan aracı yoldan geçtiği esnada şans eseri fark eden Muhammet Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk. Aracı park halinde zannettik. Yüksek sesle müzik çalıyordu. Durduk, ekiplere haber verdik. Birisi ses veriyordu, diğerinden ses gelmiyordu. Arabayı park edip ambulans ve itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı.

Esenler\'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Esenler, Acil Durum, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika


07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:19
Gaziantep'te Tartışma Sonucu Cinnet Geçiren Adam Kayınpederini ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti Gaziantep'te Tartışma Sonucu Cinnet Geçiren Adam Kayınpederini ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu

Son Dakika
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:19 Gaziantep'te Tartışma Sonucu Cinnet Geçiren Adam Kayınpederini ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 08:27:02. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'deki feci kazada otomobil park halindeki tırın altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement