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Esenler Metro Üçyüzlü İstasyonunda Yürüyen Merdiven Çöktü - Son Dakika
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Esenler Metro Üçyüzlü İstasyonunda Yürüyen Merdiven Çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Esenler Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivende bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu. Olay sırasında vidalar fırlamaya başladı ve büyük korku yaşandı. İstasyon güvenlik ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

24.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 15:26
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Esenler'de bulunan Üçyüzlü Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Çökme sırasında merdivende bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu.

Sabah saatlerinde Esenler Üçyüzlü Metro İstasyonu'nda yaşanan olayda iddiaya göre vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandığı esnada ortaya çıkan arıza nedeniyle çökme meydana geldi. Olay sırasında merdivende bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

"VİDALAR FIRLAMAYA BAŞLADI"

Olayı gören diğer vatandaşlar merdivendeki vatandaşların yardımına koşarken durum, metro güvenlik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı.

Esenler'de metro istasyonundaki yürüyen merdiven çöktü

Merdivende bulunan ve büyük korku yaşayan Zeki Güler, olayla ilgili "Vidalar fırlamaya başladı. Ben orta merdivendeyim. Kadınlar korktu. Gürültüyü duyunca bazı vatandaşlar geri kaçtı. Bir kişi merdivenler de kaldı. Sanırım şahıs uykusuzdu dalgındı ben şahsın yanına gidip kolundan tutarak kurtardım. Kurtardıktan sonra parçalanmaya başladı merdiven. Ben aşağıya koştum. Güvenlik görevlisinin gelmesini bekledim. Sonra güvenlik görevlisi geldi. Bir emniyet şeridi oluşturduk ucuz atlattık. Ben aşağıdaki şahsı tam kopan yerin ucundan kurtardım. Yaşlıyım ben dizimden sakatım burası sürekli bozuluyor. Ama ilk defa bu kadar büyük bir tehlike atlattık." ifadelerini kullandı.

Esenler Metro Üçyüzlü İstasyonunda Yürüyen Merdiven Çöktü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Troller nerdesiniz esenler akp belediyesinin merdivenlerinin vidaları sökülmüş Yanıtla 1 5

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler Metro Üçyüzlü İstasyonunda Yürüyen Merdiven Çöktü - Son Dakika


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