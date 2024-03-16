Esenler Tem Otoyolu\'nda cip tıra çarptı: 1 yaralı

Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.