Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıla kadar hapis istemi
İSTANBUL - Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özer'in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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