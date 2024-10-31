Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer \'Terör Örgütü Üyeliği\' Suçlamasıyla Tutuklandı

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Dün gece çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla düze operasyonda gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer'in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı. Suçlamaları reddetti. Evinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer'in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor. - İSTANBUL