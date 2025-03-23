Esenyurt Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Nöbetçi Spor Salonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Nöbetçi Spor Salonu

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Bağlarçeşme Merkez Spor Kompleksi'nde iftardan sonra spor yapma imkanı sunarak vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek oluyor. Uygulama büyük ilgi görüyor ve vatandaşlar, özel programlarla antrenman yapabiliyor.

23.03.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesinden Ramazan ayına özel nöbetçi spor salonu hizmeti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftardan sonra da spor yapabilmesi için "Nöbetçi Spor Salonu" uygulaması başlattı. Bağlarçeşme Merkez Spor Kompleksi'nde hayata geçirilen uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında da spor yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla Nöbetçi Spor Salonu uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında, Bağlarçeşme Merkez Spor Kompleksi iftardan sonra da hizmet vermeye başladı. Ramazan boyunca Esenyurtlular, iftarın ardından spor salonuna gelerek diledikleri gibi antrenman yapabiliyor. Bu sayede vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanırken, oruç nedeniyle gün içinde spor yapamayanlar için de önemli bir fırsat sunuyor.

"Üyelere özel program oluşturuyoruz"

Sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet eden Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Muhammed Ekiz, "Uzun yıllardır üyelerimizden iftar sonrası spor hizmeti verilmesi için talep alıyorduk. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Spor Müdürümüzün desteğiyle bu ihtiyaca yönelik bir adım atıldı ve burayı pilot salon olarak iftar sonrası da hizmet vermeye başladık. Tüm salonlarımızdaki üyelerimiz burada antrenman yapma imkanı buluyor. Üyelerimize özel programlar oluşturuyoruz" dedi.

"Bu güzel hizmet için belediyemize teşekkür ederiz"

Hizmetten memnun olduğunu söyleyen Emir Cantepe ise şöyle konuştu:

"Ramazan ayında da belediyemizin sunduğu spor hizmetlerinden yararlanabiliyoruz. İş çıkışında buraya gelip rahatlıkla spor yapma imkanı buluyoruz. Belediyemizin ve spor salonumuzun sunduğu imkanlardan oldukça memnunuz. Bu güzel hizmet için başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spor salonundaki aletler oldukça kaliteli. Ayrıca antrenörlerimiz de bizimle yakından ilgileniyor. Herkese bu hizmetten yararlanmalarını tavsiye ederim.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, Yaşam, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Nöbetçi Spor Salonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:11 İBB’ye kayyum atanacak mı İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:21:45. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Nöbetçi Spor Salonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement