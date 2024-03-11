Esenyurt Belediyesi Ramazan Ayı Etkinliklerini Duyurdu

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Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Bu yılki etkinlikler, Esenyurt eski belediye bahçesinde yapılacak. 14 Mart Perşembe günü başlayacak olan etkinliklerde Karagöz-Hacivat, orta oyunu, illüzyon, sohbet, meddah ve kukla gibi çeşitli gösteriler Esenyurtlularla buluşacak.

Esenyurt Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazır. Belediye, her gün farklı bir mahallede yapılacak sokak iftarlarının yanı sıra eski Ramazan ruhunu ilçede yaşatmak için geleneksel Ramazan etkinlikleri hazırladı. Etkinlikler kapsamında; Karagöz-Hacivat gösterileri, orta oyunu, illüzyon gösterisi, sohbet, meddah, kukla gibi çeşitli gösteriler vatandaşlarla buluşacak. Alanda ayrıca çocuklar için şişme oyun grupları kurulacak. Esenyurt eski belediye bahçesinde düzenlenecek etkinlikler, 14 Mart Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak ve Ramazan ayı boyunca her akşam devam edecek. Etkinliklerde çocuklar eğlenirken, yetişkinler ise hem el emeği ürünlerinin sergilendiği hem de geleneksel lezzetlerin olduğu Ramazan evlerinde keyifli bir akşam geçirecek. - İSTANBUL