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Esenyurt'ta 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kuzen oldukları öğrenilen iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Kuzenler silahlı saldırıda yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı

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Olay, dün saat 01: 00 sıralarında Akevler mahallesinde yaşandı. Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa G. ile Ömer Osman G. özel bir sitedeki daireye geldi. 2 kadının da olduğu daireden bir süre sonra çıkan kuzenler, sitenin bahçesinde yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bacaklarından yaralanan kuzenler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken dairede bulunan 2 kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.